​Шик: «Мы очень разочарованы»

Лидер сборной Чехии Патрик Шик высказался после вылета команды с чемпионата Европы. В 1/4 финала чехи проиграли Дании с результатом 1:2.

«Мы очень разочарованы, для нас турнир окончен. Мы сделали всё для выхода в полуфинал, но нам не хватило сил, чтобы переломить ход матча в свою пользу на последних минутах», - приводятся слова Шика на официальном сайте УЕФА со ссылкой на Ceska televize.

Отметим, что Патрик Шик на чемпионате Европы отметился пятью результативными ударами. Он делит первое место в рейтинге бомбардиров турнира вместе с Криштиану Роналду. Португалец тоже покинул турнир.