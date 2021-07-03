​Шик: «Мы очень разочарованы»

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03 Июля 2021, 22:11,
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Лидер сборной Чехии Патрик Шик высказался после вылета команды с чемпионата Европы. В 1/4 финала чехи проиграли Дании с результатом 1:2.
«Мы очень разочарованы, для нас турнир окончен. Мы сделали всё для выхода в полуфинал, но нам не хватило сил, чтобы переломить ход матча в свою пользу на последних минутах», - приводятся слова Шика на официальном сайте УЕФА со ссылкой на Ceska televize.
Отметим, что Патрик Шик на чемпионате Европы отметился пятью результативными ударами. Он делит первое место в рейтинге бомбардиров турнира вместе с Криштиану Роналду. Португалец тоже покинул турнир.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Чехии, Патрик Шик