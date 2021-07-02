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Сака может пропустить матч против сборной Украины

02 Июля 2021, 23:23,

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака может пропустить матч против сборной Украины в рамках четвертьфинала чемпионата Европы.

Как сообщает Sky Sports, молодой футболист получил повреждение на последней тренировке сборной, его участие в игре со сборной Украины находится под вопросом.

Матч между сборными Украины и Англии состоится завтра, третьего июля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

19-летний Сака дебютировал за сборную Англии в 2020 году, сыграл за это время семь матчей и забил один гол. На клубном уровне Букайо выступает за лондонский «Арсенал», воспитанником которого он является.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Англии, Букайо Сака
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