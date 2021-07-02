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02 Июля 2021, 23:23,
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Полузащитник сборной Англии Букайо Сака может пропустить матч против сборной Украины в рамках четвертьфинала чемпионата Европы.
Как сообщает Sky Sports, молодой футболист получил повреждение на последней тренировке сборной, его участие в игре со сборной Украины находится под вопросом.
Матч между сборными Украины и Англии состоится завтра, третьего июля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.
19-летний Сака дебютировал за сборную Англии в 2020 году, сыграл за это время семь матчей и забил один гол. На клубном уровне Букайо выступает за лондонский «Арсенал», воспитанником которого он является.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Англии, Букайо Сака