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​Английский петушок-прогнозист сходил в туалет рядом с миской сборной Украины

02 Июля 2021, 15:21,

Во время Евро-2020 многие пытаются задействовать животных в качестве прогнозистов. Так же поступили журналисты из The Sun, которые поставили своему петушку две миски с зерном. Под левой миской был размещён флаг Англии, а под правой – флаг Украины.

Судя по видео, петушок уверенно начал клевать зёрна из левой миски. Более того, он ещё и сходил в туалет рядом с правой миской. Вероятно, петушок считает, что сборная Англии уверенно обыграет Украину в четвертьфинале чемпионата Европы.

Матч между сборными Украины и Англии пройдёт в Риме в субботу, 3 июля.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Украины
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