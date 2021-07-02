​Английский петушок-прогнозист сходил в туалет рядом с миской сборной Украины

Во время Евро-2020 многие пытаются задействовать животных в качестве прогнозистов. Так же поступили журналисты из The Sun, которые поставили своему петушку две миски с зерном. Под левой миской был размещён флаг Англии, а под правой – флаг Украины.

Судя по видео, петушок уверенно начал клевать зёрна из левой миски. Более того, он ещё и сходил в туалет рядом с правой миской. Вероятно, петушок считает, что сборная Англии уверенно обыграет Украину в четвертьфинале чемпионата Европы.

Матч между сборными Украины и Англии пройдёт в Риме в субботу, 3 июля.