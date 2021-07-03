Силкин: «Хотел бы видеть в финале Евро Италию и Англию»

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от первых четвертьфинальных матчей чемпионата Европы и дал прогноз на сегодняшние матчи.

- Какой матч вам больше понравился вчера: Швейцария – Испания или Бельгия – Италия?

- Второй матч больше понравился. Думаю, что в полуфинале испанцы вряд ли пройдут Италию, потому что итальянцы сейчас выглядят очень прилично. Они отошли от своего закрытого футбола, и показывают атакующую игру, ищут лазейки и подходы. Взаимопонимание в атакующих действиях у них просто потрясающее.

- Оба вылетевших четвертьфиналиста выглядели очень достойно. О какой сборной больше сожалеете?

- Мне жалко Швейцарию, но она не сильнее испанцев. Был у них один эпизод, и они его использовали. Команда играл на стопроцентной концентрации, ждала своего шанса, чтобы его реализовать. За счет этого момента швейцарцы и дотянули до серии пенальти. Надо отдать должное их голкиперу. Он просто здорово отстоял.

- У какой сборной вы видите больше перспективы: Италии или Испании?

- Италии. У испанцев ушли ведущие футболисты. Это молодая команда, которая только строится. А сборная Италии сейчас в самом соку. Она играла с бельгийцами, которые тоже очень неплохо выглядят. Такой Италии я не видел никогда.

- После матча выяснилось, что де Брёйне играл с серьезной травмой. Это было заметно, и могла ли Бельгия сыграть по-другому, если бы лидер команды был здоров?

- У бельгийцев просто нет еще одного такого футболиста, как де Брёйне. Но как говорится, в бою температуру не измеряют. Вышел на поле – умирай. Давай то, что от тебя ждут. Или не выходи.

- Какие прогнозы на сегодняшний матч Чехия - Дания?

- Мне Дания очень симпатична. Она так здорово играет. Меня поразил чемпионат 1992 года, когда датчане туда случайно попали, а потом выиграли его. Они приехали с пляжа и произвели фурор, причем в полуфинале обыграли голландцев, а в финале немцев. Сейчас эта команда мне тоже очень нравится. Она смелая, играет в атаку, навязывает свой футбол сопернику, дожимает во втором тайме. Приятно смотреть.

- Есть шансы у Украины с англичанами?

- Вы же видели, как та же Швейцария играла с испанцами. Да, испанцы сильнее, но швейцарцы ждали своего момента и сравняли счет. Всякое может быть. Не всегда побеждает сильнейший. Игра идет на вылет, и команда, которая играет вторым номером, имеет больше преимущества, потому что больше раскрепощена. Ну, проиграет, значит проиграет. А украинцы выйдут и будут стараться на всю катушку. Если будет такая недооценка соперника, какая была у французов, то до свидания.

- За какую сборную из оставшихся будете болеть?

- Итальянцы и датчане здорово смотрятся. Англичане тоже еще не сказали своего слова. Про Испанию мы говорили. Чехов я особо не видел на этом чемпионате. Но это тоже силовая команда. Много играют вверху, плюс стандарты. Это их конек.

- Кого вы хотели бы видеть в финале?

- Италию и Англию.

- На этом чемпионате забивается много автоголов. С чем это связано?

- С тем, что в атакующих действиях команды здорово прибавили. Автоголы случаются тогда, когда защитники повернуты лицом к своим воротам. Когда идет фланговая передача между вратарем и защитниками. И если туда влетает нападающий, который начинает там бороться, мешаться, то любое неловкое движение защитника приводит к автоголу. Это не ошибки защитников. Просто атакующие футболисты своей активной игрой заставляют их ошибаться. На этом чемпионате стало больше атак, поэтому увеличилось количество автоголов.

- Какой гол на данный момент вам больше понравился на этом Евро?

- Мне очень понравился мяч Миранчука. Он находился в окружении четырех футболистов соперника и за счет индивидуальных действий без замаха забил мяч. Может быть, не было такой динамики, но игрок индивидуально решил этот эпизод. Мне это понравилось.

Елена Григорьевская