​Губерниев – о матче Украина – Англия: «Понимаю тех, кто предлагал создать Суперлигу»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев посредством своего телеграм-канала высказался о матче сборных Украины и Англии на стадии 1/4 финала чемпионата Европы, завершившемся со счётом 0:4.

«Понимаю тех, кто предлагал создать Суперлигу. Там, конечно, клубы, но таких матчей на стадии четвертьфиналов не должно быть нигде!» - такими словами начал своё мнение Губерниев.

Губерниев считает, что футболисты сборной Англии сразу понимали, что для победы им даже не нужно бегать, а с течением матча они перестали даже ходить. Футболисты сборной Украины же, по мнению Губерниева, после счёта 0:3 даже не думали об атаках, предпочитая не пропустить очень много.