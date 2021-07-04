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​Губерниев – о матче Украина – Англия: «Понимаю тех, кто предлагал создать Суперлигу»

04 Июля 2021, 00:15,

Известный комментатор Дмитрий Губерниев посредством своего телеграм-канала высказался о матче сборных Украины и Англии на стадии 1/4 финала чемпионата Европы, завершившемся со счётом 0:4.

«Понимаю тех, кто предлагал создать Суперлигу. Там, конечно, клубы, но таких матчей на стадии четвертьфиналов не должно быть нигде!» - такими словами начал своё мнение Губерниев.

Губерниев считает, что футболисты сборной Англии сразу понимали, что для победы им даже не нужно бегать, а с течением матча они перестали даже ходить. Футболисты сборной Украины же, по мнению Губерниева, после счёта 0:3 даже не думали об атаках, предпочитая не пропустить очень много.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Украины, Дмитрий Губерниев
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Комментарии (1)
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ARTUR
04 Июля 2021, 00:30

еще один глупец... ну не красиво , вот это нужно было сказать после матча Дания Россия ... извините ребята.. ну выбешивают вот такие высказывания ..НЕ ЭТИЧНО !!!!

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