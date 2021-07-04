​Шевченко: «Мы всё реже будем добираться до таких стадий, пока на Украине не появится хороший чемпионат»

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04 Июля 2021, 10:49,
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что его команде сложно конкурировать с лучшими сборными Европы на фоне слабости украинского чемпионата.
Напомним, в 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины крупно – с результатом 0:4 – проиграла Англии.
«Мы всё реже будем добираться до таких стадий, пока на Украине не появится хороший чемпионат. Чтобы конкурировать с такими сборными, нужно иметь игроков в топовых европейских лигах», - высказался Шевченко.
При этом главный тренер сборной Украины поблагодарил команду за выступление на чемпионате Европы.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Украины, Андрей Шевченко