ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Шевченко: «Мы всё реже будем добираться до таких стадий, пока на Украине не появится хороший чемпионат»

04 Июля 2021, 10:49,

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что его команде сложно конкурировать с лучшими сборными Европы на фоне слабости украинского чемпионата.

Напомним, в 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины крупно – с результатом 0:4 – проиграла Англии.

«Мы всё реже будем добираться до таких стадий, пока на Украине не появится хороший чемпионат. Чтобы конкурировать с такими сборными, нужно иметь игроков в топовых европейских лигах», - высказался Шевченко.

При этом главный тренер сборной Украины поблагодарил команду за выступление на чемпионате Европы.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Андрей Шевченко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020