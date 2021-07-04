​Шевченко: «Мы всё реже будем добираться до таких стадий, пока на Украине не появится хороший чемпионат»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что его команде сложно конкурировать с лучшими сборными Европы на фоне слабости украинского чемпионата.

Напомним, в 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины крупно – с результатом 0:4 – проиграла Англии.

«Мы всё реже будем добираться до таких стадий, пока на Украине не появится хороший чемпионат. Чтобы конкурировать с такими сборными, нужно иметь игроков в топовых европейских лигах», - высказался Шевченко.

При этом главный тренер сборной Украины поблагодарил команду за выступление на чемпионате Европы.