Деменко: «Бой англичанам украинцы дадут, однозначно»

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру»Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча между сборными Швеции и Украины.

«Результат меня не удивил абсолютно. Я изначально говорил, что соперники абсолютно равны, и каждый из них мог пройти в 1/4. Да, по последним играм Швеция смотрелась более предпочтительно, но по ходу матча стало понятно, что украинцы молодцы, они и сражались, и бились. У шведов были моменты во втором тайме, чтобы забить, но если взять весь матч, то игра была абсолютно равная. Все статистические показатели это подтверждают. В какой-то степени украинцам повезло: могло дело дойти до пенальти, и неизвестно, что бы было. Молодцы, что прошли в 1/4, для украинской команды и для Андрея Шевченко лично это большой подъем все-таки.

Бой англичанам украинцы дадут, однозначно. Мы прекрасно понимаем, что уровень английской команды гораздо сильнее, поэтому пройти Англию для Украины будет архисложно. Не знаю, что должно произойти для этого. Мы реалисты и понимаем, что Англия сильнее. Но никто не списывает эти маленькие проценты шансов, это нам продемонстрировала сборная Швейцарии. Сегодня это показатель того, что команды могут биться до конца. Нет никаких гарантий, что Украина не забьет один гол, а потом еще второй на контратаке. А может и сыграть 0:0. Все может быть. Во всех аспектах Англия предпочтительнее, но Андрей Шевченко своих ребят настроит на бой в любом случае. Терять уже нечего, нужно выходить и играть за свою страну», - сказал Деменко.

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