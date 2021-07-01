Моуринью: «Англия обязана выходить в финал Евро-2020»

Экс-наставник «Тоттенхэма», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, ныне занимающий пост главного тренера «Ромы», высказался о шансах сборной Англии выиграть чемпионат Европы - 2020.

«Рад за команду и Гарета Саутгейта. Думаю, Англии по силам выйти в финал Евро. Не могу представить, что они проиграют в четвертьфинале или полуфинале. Англия должна выходить в финал, они обязаны это сделать», - передает слова португальского специалиста talkSPORT.

В 1/4 финала сборная Англии встретится с Украиной. Победитель этого противостояния встретится в полуфинале с Данией или Чехией.

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