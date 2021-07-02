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Хабиб назвал двух фаворитов Евро-2020 перед стартом 1/4 финала

02 Июля 2021, 08:26,

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, какая из сборных является фаворитом чемпионата Европы-2020 перед стартом четвертьфинальной стадии. Спортсмен назвал две национальные команды, у которых, по его мнению, самые высокие шансы на успех.

В интервью, опубликованном в инстаграм-аккаунте 433, Нурмагомедов назвал фаворитами турнира национальные команде Бельгии и Англии.

Напомним, что в четвертьфинале бельгийцы встретятся со сборной Италии, а англичанам будет противостоять Украина.

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Сегодня, 2 июля, состоится пресс-конференция наставника сборной России Станислава Черчесова. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Англии, Сборная Бельгии, Хабиб Нурмагомедов
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