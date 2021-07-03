Украина - Англия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В заключительном матче 1/4 финала Евро-2020 сразятся сборные Украины и Англии. Команда Андрея Шевченко считается аутсайдером после не самого яркого выступления на турнире. Несмотря на ряд кадровых и игровых проблем украинцы прошли шведов и претендуют на полуфинал. Правда, шансов на это не так много, ведь соперник очень хорош. Британцы вообще не попускают и прагматично движутся к своей цели.

В 22:00 начнется телетрансляция на каналах: Первый, ТРК «Украина», «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5», «Беларусь 5 Интернет», «Казахстан ТВ» и «Казспорт». Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».