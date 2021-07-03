​Тренер Чехии Шилгавы: «Некоторые игроки плачут»

Рулевой сборной Чехии Ярослав Шилгавы пообщался с журналистами после вылета команды с чемпионата Европы.

Напомним, команда Чехии проиграла в четвертьфинале Дании с результатом 1:2.

«Я благодарю игроков за их выступление на турнире. Команда разочарована, некоторые игроки плачут. Мы были близки к историческому достижению, но и четвертьфинал является для чешского футбола хорошим результатом», - высказался Шилгавы.

Добавим, что сборная Дании пробилась в полуфинал, где сыграет либо против Украины, либо против Англии.