​Тренер Чехии Шилгавы: «Некоторые игроки плачут»

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03 Июля 2021, 23:07,
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Рулевой сборной Чехии Ярослав Шилгавы пообщался с журналистами после вылета команды с чемпионата Европы.
Напомним, команда Чехии проиграла в четвертьфинале Дании с результатом 1:2.
«Я благодарю игроков за их выступление на турнире. Команда разочарована, некоторые игроки плачут. Мы были близки к историческому достижению, но и четвертьфинал является для чешского футбола хорошим результатом», - высказался Шилгавы.
Добавим, что сборная Дании пробилась в полуфинал, где сыграет либо против Украины, либо против Англии.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Чехии, Ярослав Шилгавы