​Сборные Украины и Англии огласили составы на четвертьфинал Евро

Последнюю путёвку в полуфинал чемпионата Европы в субботу вечером в Риме будут разыгрывать сборные Украины и Англии.

Наставник украинской команды Андрей Шевченко доверил место в стартовом составе таким игрокам: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко.

Рулевой англичан Гарет Саутгейт, в свою очередь, сделал ставку на таких исполнителей: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.

Матч между сборными Украины и Англии начнётся на «Олимпико» в десять часов по московскому времени. Не пропустите текстовый репортаж на LiveResult.