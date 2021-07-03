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​Сборные Украины и Англии огласили составы на четвертьфинал Евро

03 Июля 2021, 20:38,

Последнюю путёвку в полуфинал чемпионата Европы в субботу вечером в Риме будут разыгрывать сборные Украины и Англии.

Наставник украинской команды Андрей Шевченко доверил место в стартовом составе таким игрокам: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко.

Рулевой англичан Гарет Саутгейт, в свою очередь, сделал ставку на таких исполнителей: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.

Матч между сборными Украины и Англии начнётся на «Олимпико» в десять часов по московскому времени. Не пропустите текстовый репортаж на LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Украины
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Комментарии (1)
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ARTUR
03 Июля 2021, 20:59

хм..малиновский опять на баночке...итэресно , ждемс с нетерпением , это будет очень интересно !!!))

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