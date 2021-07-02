Хацкевич: «Игра сборной Украины намного интереснее примитивного футбола России»

Белорусский специалист Александр Хацкевич, ранее отметившийся работой в киевском «Динамо» и волгоградском «Роторе», поделился мнением о национальных сборных России и Украины.

«Сборная Украины дошла до четвертьфинала, они намного интереснее. России нужно менять структуру игры, все выглядит очень примитивно», - передает слова тренера РИА Новости.

Напомним, что сборная России завершила свое выступление на чемпионате Европы, финишировав на последнем месте в группе с Финляндией, Данией и Бельгией.

Что касается украинской команды, то «жёлто-синие» вышли в плей-офф с третьего места. В 1/8 финала подопечные Андрея Шевченко одолели Швецию (2:1 д.в.), а в четвертьфинале встретятся с Англией. Матч пройдет 3 июля, начало - 22:00 мск.

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2 июля в 12:00 мск состоится пресс-конференция наставника сборной России Станислава Черчесова. Текстовую трансляцию организует Liveresult.ru.