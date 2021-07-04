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​Зинченко высказался после вылета сборной Украины с Евро-2020

04 Июля 2021, 13:30,

Сборная Украины вылетела с чемпионата Европы, крупно проиграв Англии на стадии четвертьфинала – 0:4. На следующий день после неудачи в Риме публикацию в «Инстаграме» сделал один из лидеров «жёлто-синих» Александр Зинченко.

«Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу всё! Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в момент взлётов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед в каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь, ради чего ты играешь. Спасибо, Украина!» - написал Зинченко.

Напомним, что сборная Украины впервые добралась до плей-офф чемпионата Европы.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Александр Зинченко
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