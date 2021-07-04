​Зинченко высказался после вылета сборной Украины с Евро-2020

Сборная Украины вылетела с чемпионата Европы, крупно проиграв Англии на стадии четвертьфинала – 0:4. На следующий день после неудачи в Риме публикацию в «Инстаграме» сделал один из лидеров «жёлто-синих» Александр Зинченко.

«Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу всё! Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в момент взлётов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед в каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь, ради чего ты играешь. Спасибо, Украина!» - написал Зинченко.

Напомним, что сборная Украины впервые добралась до плей-офф чемпионата Европы.