Степаненко высказался о вылете сборной Украины с Евро-2020

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко высказался о вылете национальной команды с чемпионата Европы - 2020. В матче 1/4 финала турнира «жёлто-синие» разгромно уступили Англии со счетом 0:4.

В своем инстаграм-аккаунте полузащитник отметил, что за прошедший месяц пережил весь спектр эмоций, начиная от радости и заканчивая разочарованием.

Кроме того, игрок поблагодарил фанатов за поддержку. «Мы с вами единая и дружная футбольная семья», - написал Степаненко в социальной сети.

Напомним, что в полуфиналах встретятся Италия и Испанией, а также Англия с Данией.

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