Сборная Украины потеряла защитника из-за травмы

|
03 Июля 2021, 22:49,
|
|
Последний билет в полуфинал чемпионата Европы в субботу вечером разыгрывают сборные Украины и Англии. По ходу первого тайма украинская команда из-за травмы потеряла защитника. Повреждение получил Сергей Кривцов.
Андрей Шевченко решил не выпускать на поле другого центрального защитника, выпустив хавбека Виктора Цыганкова. Таким образом сборная Украины перестроилась с пяти защитников на четыре.
Следить за ходом матча между сборными Украины и Англии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Украины, Сергей Кривцов