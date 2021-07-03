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Сборная Украины потеряла защитника из-за травмы

03 Июля 2021, 22:49,

Последний билет в полуфинал чемпионата Европы в субботу вечером разыгрывают сборные Украины и Англии. По ходу первого тайма украинская команда из-за травмы потеряла защитника. Повреждение получил Сергей Кривцов.

Андрей Шевченко решил не выпускать на поле другого центрального защитника, выпустив хавбека Виктора Цыганкова. Таким образом сборная Украины перестроилась с пяти защитников на четыре.

Следить за ходом матча между сборными Украины и Англии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Сергей Кривцов
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