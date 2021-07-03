Сборная Украины потеряла защитника из-за травмы

Последний билет в полуфинал чемпионата Европы в субботу вечером разыгрывают сборные Украины и Англии. По ходу первого тайма украинская команда из-за травмы потеряла защитника. Повреждение получил Сергей Кривцов.

Андрей Шевченко решил не выпускать на поле другого центрального защитника, выпустив хавбека Виктора Цыганкова. Таким образом сборная Украины перестроилась с пяти защитников на четыре.

Следить за ходом матча между сборными Украины и Англии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.