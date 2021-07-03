​Саутгейт объяснил выход Санчо в основном составе сборной Англии

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03 Июля 2021, 22:01,
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В субботу вечером в четвертьфинале чемпионата Европы сыграют сборные Украины и Англии. Наставник «трёх львов» Гарет Саутгейт решил включить в стартовый состав команды Джедона Санчо, который до этого на турнире отыграл лишь шесть минут в одном из матчей. Сам Саутгейт объяснил своё решение.
«Он блестяще проявил себя на тренировках в последние дней 10, а поскольку мы перестроились на игру в четыре защитника, на этом фланге нам нужен правоногий футболист, чтобы расширить фронт», - слова Саутгейта из его интервью для BBC приводятся на официальном сайте УЕФА.
Саутгейт отметил, что сборной Англии важно играть максимально широко, поскольку Украина, сдя по всему, будет играть по схеме с пятью защитниками.
Следить за матчем между сборными Украины и Англии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии, Гарет Саутгейт, Джедон Санчо