​Саутгейт объяснил выход Санчо в основном составе сборной Англии

В субботу вечером в четвертьфинале чемпионата Европы сыграют сборные Украины и Англии. Наставник «трёх львов» Гарет Саутгейт решил включить в стартовый состав команды Джедона Санчо, который до этого на турнире отыграл лишь шесть минут в одном из матчей. Сам Саутгейт объяснил своё решение.

«Он блестяще проявил себя на тренировках в последние дней 10, а поскольку мы перестроились на игру в четыре защитника, на этом фланге нам нужен правоногий футболист, чтобы расширить фронт», - слова Саутгейта из его интервью для BBC приводятся на официальном сайте УЕФА.

Саутгейт отметил, что сборной Англии важно играть максимально широко, поскольку Украина, сдя по всему, будет играть по схеме с пятью защитниками.

Следить за матчем между сборными Украины и Англии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.