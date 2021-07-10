Черчесов объяснил, почему Украина выступила успешнее России на Евро-2020

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10 Июля 2021, 14:26,
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Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о том, почему украинская сборная выступила успешнее россиян на чемпионате Европы - 2020.
«Украина не участвовала на ЧМ-2018. Теперь их сборная дозрела, выступила увереннее. У каждой сборной есть время, когда она достигает пика. Затем наступает перестройка», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».
На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинальной стадии, где потерпела разгромное поражение от Англии со счетом 0:4.
Российская команда под руководством Черчесова не смогла выйти из группы, финишировав на последнем месте с тремя набранными баллами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Сборная Украины, Станислав Черчесов
Ааа,вот оно что ,украина дозревала )))) Глупее чем это высказывание я ещё не слышал))). Да если бы Россия не была принимающей стороной того ЧМ ,то не известно где они были и попали бы они вообще ,пришлось бы проходить как все отбор .А теперь Усач ,такого горбатого лепит .Тренировать надо лучше и подбирать нужных игроков ,а не городить чушь всякую.)