Черчесов объяснил, почему Украина выступила успешнее России на Евро-2020

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о том, почему украинская сборная выступила успешнее россиян на чемпионате Европы - 2020.

«Украина не участвовала на ЧМ-2018. Теперь их сборная дозрела, выступила увереннее. У каждой сборной есть время, когда она достигает пика. Затем наступает перестройка», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинальной стадии, где потерпела разгромное поражение от Англии со счетом 0:4.

Российская команда под руководством Черчесова не смогла выйти из группы, финишировав на последнем месте с тремя набранными баллами.

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