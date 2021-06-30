Ширер: «У Англии никогда не будет лучшего шанса выиграть Евро, чем сейчас»

Экс-форвард «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер высказался о шансах национальной команды выиграть чемпионат Европы-2020.

«Хочу отметить нашу турнирную сетку. Она очень удачная. Думаю, у сборной Англии не будет лучшего шанса выиграть Евро, чем сейчас. Тем более, что финал состоится на «Уэмбли», - приводит слова Ширера Daily Mail.

В четвертьфинале сборная Англии встретится с командой Украины. Поединок пройдет в Риме 3 июля.

Победитель этого противостояния сыграет в 1/2 финала с датчанами или чехами.

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