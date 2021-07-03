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Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро

03 Июля 2021, 23:52,

Сборная Англии быстро открыла счёт в матче против украинцев, но в первом тайме продолжала убивать время. В начале второй половины британцы быстро забили дважды, а потом добавили и ещё один гол, что и предопределило итоговую победу.

 

Протокол игры  
Украина 0:4 Англия
  4' Кейн Гарри (0:1)
  46' Магуайр Гарри (0:2)
  50' Кейн Гарри (0:3)
  63' Хендерсон Джордан (0:4)
Бущан Георгий Караваев Александр Забарный Илья Кривцов Сергей   35' (Цыганков Виктор (   35') Матвиенко Николай Миколенко Виталий Шапаренко Николай Сидорчук Сергей   64' (Макаренко Евгений (   64') Зинченко Александр Ярмоленко Андрей Яремчук Роман
Запасные: Безус Роман Зубков Александр Трубин Анатолий Соболь Эдуард Судаков Георгий Марлос Ромеро Тымчик Александр Пятов Андрей Степаненко Тарас Довбик Артём
Пикфорд Джордан Уокер Кайл Стоунс Джон Магуайр Гарри Шоу Люк   65' (Беллингхем Джуд (   65') Райс Деклан   57' (Хендерсон Джордан (   57') Филлипс Кэлвин   65' (Триппьер Киран (   65') Санчо Джедон Маунт Мэйсон Стерлинг Рахим   65' (Рэшфорд Маркус (   65') Кейн Гарри   73' (Калверт-Льюин Доминик (   73')
Запасные: Грилиш Джек Чилуэлл Бен Фоден Фил Коди Конор Ремсдейл Аарон Джонстон Сэм Мингс Тайрон
03 июля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

Последний полуфиналист определялся в Риме, где встречались сборные Англии и Украины. Фаворит этой пары был очевиден. Британцы вообще многими букмекерами считаются как главный претендент на итоговую победу в турнире. Тем не менее, украинцам терять нечего, они и так впервые пробились в плей-офф Евро, так что каждый матч для них становится историей.

Шевченко выставил довольно оборонительный состав, но это не помогло долго удерживать свои ворота в неприкосновенности. Сборная Англии открыла счёт уже на четвёртой минуте. Стерлинг слева пытался пройти по флангу, но ему путь преградили. Тогда вингер двинулся в центр и передачей низом разрезал оборону украинцев, а Кейн, оказавшись один, в падении пробил точно в цель.

Embed from Getty Images

После этого темп игры почти остановился. Украинцы какое-то время держали мяч около чужой штрафной, но потом англичане забрали его себе и стали просто неспешно катать его. Подопечные Саутгейта старались вообще не рисковать, предпочитая пасовать назад или поперёк. На семнадцатой минуте англичане ошиблись в этой перепасовке, Яремчук перехватил мяч, протащил его до штрафной и сильно пробил, но Пикфорд без особых сложностей парировал его на угловой.

Следующий относительно опасный подход к воротам случился лишь ещё через десять минут. Англичане заработали право на штрафной на левом фланге, и после навеса Кейн пробил головой, но значительно выше перекладины. Почти тут же британцы создали действительно острый момент. Стерлинг слева врывался в штрафную, но после его прострела мяч выбили, правда, точно на ногу Райсу, который нанёс мощнейший удар, но Бущан среагировал и спас команду.

Вскоре вратарь украинцев вновь спас. После атаки левым флангом Шоу прострелил в центр, Санчо принял мяч, развернулся и пробил, но Бущан был на месте. Судьи правда зафиксировали офсайд, но, судя по повтору, его скорее не было, так что забей новичок «МЮ», ВАР вполне мог засчитать взятие ворот. Украинцы пытались что-то придумать в атаке, но все их передачи, забросы в штрафную блокировались англичанами. В конце первого тайма после очередного выноса британцев Шапаренко решился на дальний удар, но в створ не попал.

Embed from Getty Images

Уже на первой минуте второго тайма англичане удвоили преимущество. Британцы заработали право на штрафной слева, и после навеса Шоу борьбу в воздухе выиграл Магуайр и головой с близкого расстояния пробил в цель. Через пару минут англичане решили исход встречи. Стерлинг на левом фланге сделал эффектную передачу пяткой на забежавшего Шоу, который навесил в голову Кейну, а тот головой пробил между ног Бущану, оформив дубль.

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Англичане продолжали владеть мячом и атаковать, а вот украинцы будто пребывали в шоке. По истечении часа игры Кейн мог оформлять хет-трик. После неудачного выноса защитника соперников капитан англичан бил слёта в дальний угол, но Бущан парировал мяч на угловой. Однако корнер всё равно привёл к взятию ворот. Вновь после навеса украинские защитники потеряли игрока, которым в этот раз стал Хендерсон, который головой с близкого расстояния пробил в цель.

У украинцев вообще ничего не получалось после перерыва, а англичане продолжали атаковать. При этом Саутгейт дал отдохнуть своим лидерам, довольно быстро сняв в игры Шоу, Стерлинга, Филлипса и Кейна. Наставник британцев уже держал в уме полуфинальную встречу Евро, так что его решения были понятны. Украинцы же пытались хотя бы сократить отставание. Так, Макаренко здорово пробивал с угла штрафной, но Пикфорд вновь парировал мяч.

В оставшееся время команды доигрывали матч. Интересно, что в концовке Шевченко хотел сделать тройную замену, но команды катали мяч, и Брых не стал добавлять к матчу никакого времени, так что украинцы так и не появились на поле. В итоге последним полуфиналистом Евро стала команда Англии. Её соперником в следующей стадии станет сборная Дании, которая ранее обыграла чехов.

Андрей Центров

0
Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Англии, Сборная Украины
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Комментарии (34)
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2
Манчестерский Иппатий
04 Июля 2021, 00:26

Украинцы все равно молодцы - выступили много лучше нашей сборной. А то что англичанам продули - так тут все по делу - уровень все же разный. Удача могла бы уравнять шансы, но в этот раз она гуляла в другом месте...

2
Element-22
04 Июля 2021, 00:18

чо там у Украины за прагресивный футбол я так и не понял, как и не понял, где потерялся "гений" Шевченко... наверное, он заключается в пеподурости относительно Зинченко? пацан максимально убого отыграл в центре поля в матче с Австрией, затем сделал 1+1 на родной позиции, а в 1/4 снова оказался в середине... почему - сам поди не понял... в целом всё логично - за одну победу над Македонией в плей-офф не выходят.
----------
англичане красавцы! огромный запас прочности. 3 голевых моего любимого пирожка за 2 матча плей-офф довели меня до экстаза!))) а когда он ассистировал Маге... блеск.

0
Куляба
04 Июля 2021, 00:22

ну прогрессивный по сравнению с нашим - бег на убогого (точнее на высокого) Дзюбу ))))

0
Element-22
04 Июля 2021, 00:25

а я с нашими и не сравнивал. вообще не лучший пример, на кого стоит равняться)

0
Куляба
04 Июля 2021, 00:22

бей*

1
CELTIC FROST
04 Июля 2021, 00:19

Шоу пока крут. Во всех смыслах.

0
ARTUR
04 Июля 2021, 00:28

Шоу в этом матче был очень крут.

1
Element-22
04 Июля 2021, 00:21

да и Мага в порядке! МВП матча с Германией как никак. а сегодня ещё и забил. с нетерпением жду нового сезона. пиковый пирожок, который не собирается сбавлять, Варан (надеюсь) с Магой в центре обороны, Кавани-Санчо-Бруно впереди... определяющий сезон для нашего любимого рыбака :)

0
CELTIC FROST
04 Июля 2021, 00:30

эт точно. Право ли он имеет или тварь дрожащая)

0
link
04 Июля 2021, 00:15

Поздравляю сборную Украины с достойной игрой на Евро. На счет радужных перспектив я не разделяю оптимизма думаю это был потолок нынешней сборной Украины, тем не менее для команды которая никогда на Евро не выходила из группы это очевидный прогресс.

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4
jUMPER
04 Июля 2021, 00:09

англичани уничтожили ориентир российской сборной...))) таперича нужна выбирать новай...))) зато у украины перспективы на будущае горазда выши наших...)))

0
Куляба
04 Июля 2021, 00:21

ну наши бараны даже из группы не выползли, а Черчеса я чувствую никто не уволит - так что будем искать ориентиры
нам бы для начала тренера нормального не с тупыми навесами на дымаря Дзюбу, а с футболом современным

1
Element-22
04 Июля 2021, 00:25

ну наши бараны сыграли в группе точно также как и соседние бараны)

3
ARTUR
04 Июля 2021, 00:08

Для тех кто захочет поизголятся друг над другом )) Ребята из Украины и России , ваши команды сыграли хорошо , так как смогли , и вот мне не стыдно ни за одну из этих команд , да не оправдали надежд , да не прыгнули выше головы , но реально если посмотреть , то так все и должно было быть , а вот стыдуха это ФРАНЦИЯ вот кому должно быть стыдно .

7
jUMPER
04 Июля 2021, 00:11

Вам приз - мистер толерантность сайта ЕФ

0
nevr75
04 Июля 2021, 00:17

Ток хотел сказать тоже самое))) И пишет человек все правильно, грамотно, но блин толерантность, акценты на стыдно/не стыдно, напрягают если честно)

1
ARTUR
04 Июля 2021, 00:17

благодарю ))

2
nevr75
04 Июля 2021, 00:05

Наглядное доказательство, что москали, что хохлы - один народ.

0
Не лох
04 Июля 2021, 00:05

тюууууу

0
nevr75
04 Июля 2021, 00:06

оба в футбол играть не умеют)

0
Не лох
04 Июля 2021, 00:03

Мыкола,усё пропало!!

1
ARTUR
04 Июля 2021, 00:02

закончились все ,, левые ,, матчи ,сейчас здесь случайных нет , расстраивает Испания , а вот остальные молодцы, очень будет жарко особенно Дания -Англия , вот в этой паре победит умнейший . Англия в обороне просто монстр . Италия играет очень легко , Испания непонятно )) вобщем будет весело ))

3
CELTIC FROST
03 Июля 2021, 23:59

На костях плясать не буду. Поклонникам сборной Украины - не унывать. 1/4 финала - это солидно. Ваша команда имеет перспективы и для своего уровня выступила достойно (кроме второго тайма этого матча). Надеюсь, обе наши сборные все-таки попадут на ЧМ-2022. Всех благ!

2
ARTUR
04 Июля 2021, 00:04

уважуха тебе дружище , за уважение к другим командам ))

2
CELTIC FROST
04 Июля 2021, 00:16

Артур, я десятилетиями болею за Англию, симпатизирую сборной России) Это так далеко от глорства, за эти годы было столько разочарований - не перечесть. Поэтому я не хочу ни над кем глумиться, заранее кого-то хоронить или превозносить. Я уважаю соперников. Земля-то круглая, сегодня идет у одних, потом - у других. Но уважения заслуживают все.

1
ARTUR
04 Июля 2021, 00:26

именно таким и должен быть болельщик )) и это вызывает уважение , как к тебе персонально , так и к твоему видению и понимаю футбола . К сожалению очень много стало в нем мусора , политика , рассовая подоплека , плюс разноцветно радужные настроения .. а когда есть нормальные люди можно даже поругаться , но ителегентно )) Я не болельщик Англичан , но балдею откоманды Саутгейта , и он тоже просто вот джентельмен , всегда уважителен , его отзывы от соперниках это просто верх дипломатии . Без каких то шапкозакидательств , пренебрежения . Эта сборная как я и раньше говорил очень заряжена на результат , и он таки может быть !!! знаешь вот вообще не буду ни капельки против , а самое прикольное что мне персонально в эти полуфиналы будет жаль любую вылетевшую команду .

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2
779
03 Июля 2021, 23:59

Украина - больше не шмогла. Степень эмоционального выгорания не дала собраться и поднять голову после второго пропущенного.
Англия была легка и хороша, что в условиях когда все трындели о её скукоте и явилось решающим фактором.
Полуфиналы хороши.

2
ARTUR
03 Июля 2021, 23:59

Шикарный футбол , просто нет слов , очень сильно сыграли англичане , украинцы сыграли так как они смогли . Надо признать что англичане были сильнее , и опять на сухо , просто фиерично, так же на стадии группового этапа я прогнозировал что команда идет на результат , Саутгейт создал хорошую , функционально набирающую команду . Нас ждут отличные полуфиналы !!!

1
CELTIC FROST
04 Июля 2021, 00:01

Офигенные. Ни одного пассажира - все сильные дружины с качественными игроками.

1
ARTUR
04 Июля 2021, 00:03

я давно не помню такого красивого евро . супер .

1
CELTIC FROST
03 Июля 2021, 23:57

Ожидаемый результат. Всех поклонников сборной Англии - с победой! Верим в лучшее и итоговый триумф!)

1
HG2017
04 Июля 2021, 00:03

У сборной афросаксов есть поклонники?!

0
CELTIC FROST
04 Июля 2021, 00:18

Полно. та болей за кого хочешь, другим болеть не мешай).

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