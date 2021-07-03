Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро

Сборная Англии быстро открыла счёт в матче против украинцев, но в первом тайме продолжала убивать время. В начале второй половины британцы быстро забили дважды, а потом добавили и ещё один гол, что и предопределило итоговую победу.

Последний полуфиналист определялся в Риме, где встречались сборные Англии и Украины. Фаворит этой пары был очевиден. Британцы вообще многими букмекерами считаются как главный претендент на итоговую победу в турнире. Тем не менее, украинцам терять нечего, они и так впервые пробились в плей-офф Евро, так что каждый матч для них становится историей.

Шевченко выставил довольно оборонительный состав, но это не помогло долго удерживать свои ворота в неприкосновенности. Сборная Англии открыла счёт уже на четвёртой минуте. Стерлинг слева пытался пройти по флангу, но ему путь преградили. Тогда вингер двинулся в центр и передачей низом разрезал оборону украинцев, а Кейн, оказавшись один, в падении пробил точно в цель.

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После этого темп игры почти остановился. Украинцы какое-то время держали мяч около чужой штрафной, но потом англичане забрали его себе и стали просто неспешно катать его. Подопечные Саутгейта старались вообще не рисковать, предпочитая пасовать назад или поперёк. На семнадцатой минуте англичане ошиблись в этой перепасовке, Яремчук перехватил мяч, протащил его до штрафной и сильно пробил, но Пикфорд без особых сложностей парировал его на угловой.

Следующий относительно опасный подход к воротам случился лишь ещё через десять минут. Англичане заработали право на штрафной на левом фланге, и после навеса Кейн пробил головой, но значительно выше перекладины. Почти тут же британцы создали действительно острый момент. Стерлинг слева врывался в штрафную, но после его прострела мяч выбили, правда, точно на ногу Райсу, который нанёс мощнейший удар, но Бущан среагировал и спас команду.

Вскоре вратарь украинцев вновь спас. После атаки левым флангом Шоу прострелил в центр, Санчо принял мяч, развернулся и пробил, но Бущан был на месте. Судьи правда зафиксировали офсайд, но, судя по повтору, его скорее не было, так что забей новичок «МЮ», ВАР вполне мог засчитать взятие ворот. Украинцы пытались что-то придумать в атаке, но все их передачи, забросы в штрафную блокировались англичанами. В конце первого тайма после очередного выноса британцев Шапаренко решился на дальний удар, но в створ не попал.

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Уже на первой минуте второго тайма англичане удвоили преимущество. Британцы заработали право на штрафной слева, и после навеса Шоу борьбу в воздухе выиграл Магуайр и головой с близкого расстояния пробил в цель. Через пару минут англичане решили исход встречи. Стерлинг на левом фланге сделал эффектную передачу пяткой на забежавшего Шоу, который навесил в голову Кейну, а тот головой пробил между ног Бущану, оформив дубль.

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Англичане продолжали владеть мячом и атаковать, а вот украинцы будто пребывали в шоке. По истечении часа игры Кейн мог оформлять хет-трик. После неудачного выноса защитника соперников капитан англичан бил слёта в дальний угол, но Бущан парировал мяч на угловой. Однако корнер всё равно привёл к взятию ворот. Вновь после навеса украинские защитники потеряли игрока, которым в этот раз стал Хендерсон, который головой с близкого расстояния пробил в цель.

У украинцев вообще ничего не получалось после перерыва, а англичане продолжали атаковать. При этом Саутгейт дал отдохнуть своим лидерам, довольно быстро сняв в игры Шоу, Стерлинга, Филлипса и Кейна. Наставник британцев уже держал в уме полуфинальную встречу Евро, так что его решения были понятны. Украинцы же пытались хотя бы сократить отставание. Так, Макаренко здорово пробивал с угла штрафной, но Пикфорд вновь парировал мяч.

В оставшееся время команды доигрывали матч. Интересно, что в концовке Шевченко хотел сделать тройную замену, но команды катали мяч, и Брых не стал добавлять к матчу никакого времени, так что украинцы так и не появились на поле. В итоге последним полуфиналистом Евро стала команда Англии. Её соперником в следующей стадии станет сборная Дании, которая ранее обыграла чехов.