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​Ярмоленко: «Мы задержались на Евро-2020 дольше, чем Германия и Португалия»

04 Июля 2021, 09:32,

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался после вылета команды с чемпионата Европы. В четвертьфинале «жёлто-синие» проиграли Англии с результатом 0:4.

Ярмоленко поздравил сборную Англии с заслуженной победой и пожелал ей удачи в будущем. Украинский футболист назвал «трёх львов» одной из сильнейших сборных в мире. При этом Ярмоленко заявил, что сборную Украины в прошедшем матча надломил быстрый пропущенный мяч. В целом же Андрей оказался доволен выступлением команды на Евро-2020.

«Конечно, в некоторых матчах могли играть лучше, но в целом я доволен. Задержались на турнире дольше, чем Германия и Португалия», - приводятся слова Ярмоленко на страницах официального сайта УЕФА.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Андрей Ярмоленко
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Комментарии (1)
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Super fanat
04 Июля 2021, 10:03

По факту, своего соперника в 1/8 мы преодолели, а некоторые нет :)

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