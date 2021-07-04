​Ярмоленко: «Мы задержались на Евро-2020 дольше, чем Германия и Португалия»

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04 Июля 2021, 09:32,
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Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался после вылета команды с чемпионата Европы. В четвертьфинале «жёлто-синие» проиграли Англии с результатом 0:4.
Ярмоленко поздравил сборную Англии с заслуженной победой и пожелал ей удачи в будущем. Украинский футболист назвал «трёх львов» одной из сильнейших сборных в мире. При этом Ярмоленко заявил, что сборную Украины в прошедшем матча надломил быстрый пропущенный мяч. В целом же Андрей оказался доволен выступлением команды на Евро-2020.
«Конечно, в некоторых матчах могли играть лучше, но в целом я доволен. Задержались на турнире дольше, чем Германия и Португалия», - приводятся слова Ярмоленко на страницах официального сайта УЕФА.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Украины, Андрей Ярмоленко
По факту, своего соперника в 1/8 мы преодолели, а некоторые нет :)