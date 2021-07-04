​Ярмоленко: «Мы задержались на Евро-2020 дольше, чем Германия и Португалия»

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался после вылета команды с чемпионата Европы. В четвертьфинале «жёлто-синие» проиграли Англии с результатом 0:4.

Ярмоленко поздравил сборную Англии с заслуженной победой и пожелал ей удачи в будущем. Украинский футболист назвал «трёх львов» одной из сильнейших сборных в мире. При этом Ярмоленко заявил, что сборную Украины в прошедшем матча надломил быстрый пропущенный мяч. В целом же Андрей оказался доволен выступлением команды на Евро-2020.

«Конечно, в некоторых матчах могли играть лучше, но в целом я доволен. Задержались на турнире дольше, чем Германия и Португалия», - приводятся слова Ярмоленко на страницах официального сайта УЕФА.