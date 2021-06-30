Гамула верит в победу сборной Украины над Англией

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о выходе сборной Украины в четвертьфинал чемпионата Европы-2020. В матче 1/8 финала «жёлто-синие» обыграли команду Швеции со счетом 2:1.

«Команда была настроена очень сильно, победили по праву. Матч с Англией пройдет в Риме. Если украинцы будут так же заряжены на борьбу, у них все должно получиться», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Поединок сборных Украины и Англии состоится в субботу, 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этой пары поборется за выход в финал с Данией или Чехией.