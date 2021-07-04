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​Арбитр Брых столкнулся с критикой из-за своего действия на матче Украина – Англия

04 Июля 2021, 14:41,

Немецкий арбитр Феликс Брых столкнулся с критикой в социальных сетях. В субботу вечером этот рефери работал на четвертьфинальном матче чемпионата Европы между сборными Украины и Англии. В одном из эпизодов Брых захотел попить воды и одолжил бутылку у украинского нападающего Романа Яремчука. Судья вытер горлышко бутылки и утолил жажду.

Очевидно, Феликс Брых нарушил санитарный регламент, разработанный для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, сборная Англии разгромила Украину на стадионе «Олимпико» в Риме с результатом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Украины, Феликс Брых
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Комментарии (1)
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0
Карыч Кар
04 Июля 2021, 14:52

Теперь Брых станет древним шумером и устроит в Германии майдан с прыжками в высоту.

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