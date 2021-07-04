Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко

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04 Июля 2021, 01:10,
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Оценки футболистам Андрея Шевченко
Конечно, грустно вылетать, получая 0:4, но счёт на табло отражает реальное соотношение сил. Сборная Англии пусть и скучна, но слишком монолитна. В каждой линии максимум топ-исполнителей, разобрать неопытных украинцев для них – дело техники. За счёт эмоций команда Андрея Шевченко прошла Швецию, но для «трёх львов» козырей не было вовсе. Англичане методично, даже как-то буднично оформили разгром.
Статистика матча: владение мячом – 49:51, удары по воротам – 7:10, в створ – 2:6. При довольно равных цифрах – на табло горит 0:4. Из-за кого же «жёлто-синие» разгромно проиграли Англии? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Андрея Шевченко.
Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).
СБОРНАЯ УКРАИНЫ
ГЕОРГИЙ БУЩАН – 5,0. Обвинять в поражении Бущана бессмысленно. Почти все удары наносились в упор, шансов на спасение – минимум. Георгий ещё отразил два опаснейших удара. Но четыре пропущенных мяча и слабая организация обороны, конечно же, не могут вылиться в положительную оценку.
АЛЕКСАНДР КАРАВАЕВ – 3,0. Фланг Караваева просто разрывали Стерлинг и Шоу. Оба гола с игры пришли именно с левого края английской атаки, а Александр так и не смог прервать хоть одну острую передачу, не сделал ни одного отбора.
СЕРГЕЙ КРИВЦОВ – б/о. Рано покинул поле из-за травмы, но даже за эти минуты успел упустить Кейна, забивавшего первый гол.
ИЛЬЯ ЗАБАРНЫЙ – 3,0. Молодой защитник сыграл неубедительно. Не держал на результативном стандарте Магуайра, просто бежал рядом с Кейном, когда тот оформлял первый гол. Опять же ни одного отбора и выигранного единоборства. Англичане очень легко двигали Илью.
ВИТАЛИЙ МИКОЛЕНКО – 6,5. А вот на левом фланге обороны Миколенко не дал разгуляться англичанам. Дриблёр Санчо и таран Уокер так ничего и не придумали, не создав опасных атак. А Виталий с пятью отборами стал лучшим в матче по этому показателю.
НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО – 4,0. Но возвращаемся к неудачной игре в обороне. Матвиенко просто бежал рядом с Кейном, когда тот оформлял второй мяч и смотрел на Хендерсона, когда тот добивал сборную Украины. На «втором этаже» Николай сегодня проиграл всё.
СЕРГЕЙ СИДОРЧУК – 4,5. Проигран и центр поля, хотя Англия целенаправленно мяч отдавала. Но как только «три льва» включали скорости – украинцы не успевали. Так Сергей Сидорчук привёз стандарт, с которого отличился Магуайр.
НИКОЛАЙ ШАПАРЕНКО – 6,0. На фоне ветеранов молодой полузащитник киевского «Динамо» смотрелся куда лучше. Шапаренко спасала мобильность, он четыре раза накрыл Деклана Райса, вернув мяч своей команде, однажды неплохо пробил по воротам.
АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО – 4,5. Блестящий матч против Швеции так и остался единственным светлым пятном для Зинченко. В остальном Александр Евро-2020 провалил, и против Англии отыграв матч в шапке-невидимке. Ни одной обостряющей передачи, ни одного толкового кросса.
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО – 5,0. Чаще в обороне отрабатывал Ярмоленко, нежели думал что-то в атаке. Два отбора накопил атакующий полузащитник, дважды сыграл на перехвате. Старался – спору нет, но обострить против Англии не получилось, хотя «три льва» давали шанс.
РОМАН ЯРЕМЧУК – 4,0. У мощного Яремчука априори не было шансов против сборной Англии. Магуайр и обожает форвардов, играющих в силовом стиле, и давит их одной левой. Так и получилось. Растворился на поле Роман, так и не сумев зацепить мяч для развития атаки.
ВИКТОР ЦЫГАНКОВ – б/о.
ЕВГЕНИЙ МАКАРЕНКО – б/о.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Сборная Англии, Сборная Украины
Бущан-то чем провинился?
Все по делу. Ожидаемый результат.
Ну а Украина и так вышла в плей-офф всего с 3 очками благодаря большому везению, провалившись в группе, и пройти равную ей Швецию благодаря травме Беседина. Без ярких матчей, зато лучший результат в истории страны.
А Россия с теми же 3 очками в группе заняла позорное последнее место.
чет ты свалил прямо все в кучу)))
а Дания с теми же 3 очками в 1/2 финала и с медалями )) и чтооооо ?))
Дания установила рекорд - никогда ранее команда, проигравшая 2 первые игры в группе, не доходила до полуфинала. Повезло Украине? Конечно. Повезло Дании выйти из группы со 2 места? Безусловно. Выход из группы с 3 очками после 2 поражений - это уже большое везение.
Повезло Украине и Дании в 1/8 финала с не-топовыми соперниками? Еще как!
А мощнейшая Бельгия нарвалась на другого топа и вылетела, во многом, из-за травм.
Дании повторно повезло и в 1/4 финала с Чехией, хотя почти любой другой соперник ее бы выбил.
Вторая половина турнирной сетки намного слабее первой, где топы выбивали друг друга начиная с 1/8.
Везение довело Украину до 1/4, а Данию - до 1/2, заодно проложив Англии легкий путь до финала.