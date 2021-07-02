Пикфорд: «Нельзя упускать Ярмоленко, это опасный игрок»

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд поделился ожиданиями от поединка против команды Украины в рамках четвертьфинальной стадии чемпионата Европы - 2020.

«Поединок против Украины не будет простым. Мы смотрели последний матч соперника и обсудили его. Хотел бы отметить в их составе Ярмоленко. Это опасный футболист, знаю его сильные стороны. У него прекрасная левая нога, нельзя упускать его на поле», - приводит слова вратаря BBC Sport.

Англия встретится с Украиной в субботу, 3 июля. Матч пройдет в Риме, начало - 22:00 по московскому времени.

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