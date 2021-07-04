Саутгейт решил проблему Англии, превратив сборную звёзд в команду

Сборная Англии довольно уверенно обыграла команду Украины, что вряд ли стало сенсацией. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах матча.

Сборную Англии накануне своеобразного «Финала четырёх» Евро прорвало. За групповой этап и матч 1/8 подопечные Саутгейта забили 4 гола. Столько же в ворота украинцев в поединке 1/4 они наколотили к 63-й минуте. Причём по первому тайму сложно было ожидать такого пиршества, но после перерыва англичане резко прибавили и за пять минут двумя голами сняли все вопросы о победителе матча.

Саутгейт в матче с украинцами, казалось, сначала чуть отошёл от своего плана. Наставник англичан угадал, что Шевченко выберет оборонительный план. Саутгейт в первых минут выпустил Санчо, и «три льва» активно начали встречу. Быстрый гол – это был план Саутгейта, который прекрасно сработал. На самом деле это интересно с той точки зрения, что тренер решил чуть отступить от работавшей тягомотной игры, и это получилось.

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Правда, открыв счёт, англичане как раз и вернулись к своей привычной жвачке. Забив гол, британцы просто держали мяч, предпочитая пасам вперёд передачи поперёк и назад. Это смотрелось скучно, но получалось эффективно. Наверное, не дрогни украинцы в начале первого тайма, такой футбол и продолжался бы. Однако украинцы потеряли бдительность, а англичане вновь продемонстрировали, как бережно они относятся к моментам на нынешнем Евро. Реализация англичан на чемпионате находится на каком-то запредельно высоком уровне.

У англичан всё продолжает идти по плану, и команда возвращается на «Уэмбли» в полуфинал. В третий раз в своей истории команда сыграет в полуфинале Евро. Впервые в истории англичане на двух больших турнирах подряд добираются до этой стадии. Саутгейт уже вписал своё имя в историю, но ему, конечно, этого пока мало. И сам тренер, и игроки, и вся страна хотят большего.

Если три года назад выход сборной Англии в полуфинал чемпионата мира выглядел скорее удачей и стечением обстоятельств, то теперь это абсолютно заслуженный результат. Сборная Англии многие годы имела хороший состав, но раз за разом проваливалась. На нынешнем Евро Саутгейт, имея сумасшедший подбор игроков, предпочитает не искать места всем звёздам, а добиваться результата. Наверное, кому-то хотелось бы больше видеть Фодена, Грилиша, Санчо, Рэшфорда, но наставнику англичан намного важнее наличие Райса и Филлипса. Они не такие яркие, зато держат баланс и решают задачу тренера.

Впереди англичан ждёт полуфинал против датчан, в котором они будут явными фаворитами. Очень интересно посмотреть, как Гарет Саутгейт решит сыграть этот поединок. Будет ли он пытаться вновь быстро взломать оборону соперника или опять сделает ставку на тягомотный футбол, чтобы усыпить соперника и поймать на контратаке? Дания будет очень неприятным соперником для англичан, так как имеет довольно хорошую структуру игры. В предстоящем полуфинале многое будет зависеть от битвы в центре поля, где у скандинавов есть Хёйбьерг. Если Райс с Филлипсом его съедят, у британцев будет преимущество, а вот если он сможет выбираться из-под них, то английская жвачка может дать сбой.

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В любом случае нынешний Евро подарил интересный феномен. Похоже, впервые за долгое время появился хороший тренер с английским паспортом. Страна, где топ-клубы давно выбирают исключительно иностранных наставников, видимо, произвела-таки на свет собственный продукт. Едва ли не со времён сэра Бобби Робсона в Англии не было сильного местного тренера, и вот появился Гарет Саутгейт.

Андрей Центров