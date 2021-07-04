​Сборной России нужно поучиться у Украины

Сборная Украины провалила четвертьфинал чемпионата Европы, проиграв Англии со счётом 0:4. Команда Андрея Шевченко не смогла противопоставить сопернику ровным счётом ничего. Ситуация на поле давала понять, что если бы англичане не держали в голове грядущий полуфинал и включили бы полную мощь, то счёт на табло «Олимпико» после финального свистка мог бы быть совсем неприличным.

Украинцы крупно проиграли, но в целом Евро-2020 они могут записать себе в актив. Четвертьфинал континентального форума на сегодняшний день для «жёлто-синих» является прыжком выше головы. Если присматриваться к игре команды Андрея Шевченко более пристально, то возникают вопросы. Мы не увидели той яркой и лёгкой команды, которая у сборной Украины была в отборочном цикле. Возможно, на «жёлто-синих» сильно давила важность результата, но факт остаётся фактом – по-настоящему сильное впечатление украинцы на Евро-2020 о себе оставили во фрагментах матча против Голландии, в первом тайме матча против Северной Македонии и во фрагментах матча против Швеции. В остальном в игре команды мы увидели множество ошибок, неуверенность, нерешительность… Всему виной молодость? Возможно. Плохая форма лидеров? Однозначно. Александр Зинченко очень слабо провёл турнир. Это был не тот Зинченко, нарезки действий которого смаковали британские эксперты после игры отбора против Португалии. Тогда, напомним, эксперты призывали Хосепа Гвардиолу попробовать использовать Зинченко в центре поля, а не слева в обороне.

В российском футбольном обществе после 0:4 сборной Украины царят разные настроения. Кто-то поддерживает соседей, кому-то всё равно, кто-то просто злорадствует, а кто-то даже говорит: «Вот если бы на месте Украины была Россия, вот мы бы…». Настроения людей, относящихся к двум последним категориям мне лично непонятны. Это как если у человека горит дом, а он говорит: «Ничего, главное, что и у соседа дача сгорела».

Можете бросать в меня помидоры в виде уничижительных комментариев, но я убеждён, что сборной России есть чему поучиться у сборной Украины. И дело тут даже не в том, что украинцы, видите ли, добрались до 1/4 финала, а россияне не вышли из группы. Попробую объяснить свою позицию.

Первый момент, который сборной России нужно взять на заметку, - подбор игроков для команды. Сборная Украины входила в четвёрку самых молодых команд Евро-2020. Андрей Шевченко не стесняется подтягивать молодёжь на сборы, неслучайно у украинцев зачастую такие длинные расширенные списки. Штаб украинской сборной думает о том, какой будет команда завтра, а штаб российской сборной, похоже, думает только о том «что было сделано позитивного». Работа на перспективу – очень важный момент, ведь в футболе, особенно в современном футболе, никому нет дела до того, что было вчера. Важно, что будет завтра. И вместо того, чтобы оценивать «что было сделано позитивного», лучше думать о том, «что сделать позитивного».

Тот факт, что в сборной Украины появляется много молодых игроков, вовсе не означает, что команда будет успешной. Но зато у «жёлто-синих» видно стратегию, видно идею, видно, какой команда стремится стать. Штаб сборной Украины не боится выходить из зоны комфорта, в отличие от штаба сборной России. В российской команде те же лица, тот же футбол… Тренерский штаб будто бы бьётся о стену, не желая ничего менять. Но упорство и упрямство – разные вещи.

Второй момент – принципы игры. Как я уже сказал, сборная Украины на Евро не показала той яркой игры, которая была у команды в отборе. Вероятно, на фоне молодости «жёлто-синим» в финальной части не хватало некоторой наглости, и команда в играх с фаворитами опускалась слишком уж низко, даже непривычно низко для образца самой себя последних лет. Но даже при этом было видно, что принципы у команды остались прежними – это выход из обороны через пас, это стремление разыгрывать мяч низом. Словом, Андрей Шевченко прививает команде современный футбол. Опять же, это не гарантирует команде успех, но на фоне молодости это хотя бы даёт надежду. Надежду на светлое будущее. В принципах же сборной России никакой надежды нет. В конце тоннеля должен быть свет, но пока его не видно.

И третий момент, в чём уж точно сборной России нужно поучиться у Украины, – это отношение к болельщикам. После 0:4 от Англии футболисты сборной Украины всей командой вместе с главным тренером поаплодировали своим фанатам за поддержку. На Евро-2020 они делали это как после побед, так и после поражений. В сборной России же после поражений только несколько игроков способны снизойти и подойти к болельщикам. Что уж говорить, если даже капитан команды – Артём Дзюба – после неудачных матчей предпочитает быстренько убежать в раздевалку. Зато после победы над финнами Дзюба помчался к фанатам и даже забрал капитанскую повязку у Георгия Джикии. Но капитаном нужно быть всегда – и после успехов, и после провалов.

Алексей Антоненко