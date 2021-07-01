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Реднапп сравнил сборные России и Украины

01 Июля 2021, 11:29,

Известный английский тренер Гарри Реднапп, ранее поработавший в «Тоттенхэме» и «Вест Хэме», провел сравнение между сборными Украины и России.

«Украина в четвертьфинале, а Россия вылетела после группового этапа. Если следовать этой логике, то сборная Украины лучше», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Сборная России заняла последнее место в квартете с Финляндией, Данией и Бельгией. Украинская команда финишировала в своей группе на третьей позиции и смогла выйти в плей-офф.

В 1/8 финала чемпионата Европы-2020 подопечные Андрея Шевченко обыграли Швецию в овейтайме со счетом 2:1. В четвертьфинале «жёлто-синие» встретятся со сборной Англии. Матч пройдет 3 июля.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Украины, Гарри Реднапп
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Комментарии (1)
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noname_344
01 Июля 2021, 14:13

такой "кэпский" комментарий думаю сюда даже не стоило опубликовывать. И зачем я потратил несколько секунд на открытие и прочтение этого поста?

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