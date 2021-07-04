​Кейн: «Мы хорошо знаем, как обидно проиграть в полуфинале»

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04 Июля 2021, 00:47,
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Сборная Англии уверенно пробилась в полуфинал Евро-2020, разгромив Украину со счётом 4:0. Гарри Кейн, который был признан лучшим игроком этой игры, дал интервью вскоре после финального свистка.
«Многие наши футболисты играли в полуфинале чемпионата мира и знают, как обидно остаться в шаге от финала. Пока что Евро-2020 складывается для нас хорошо, но мы не останавливаемся. Мы хотим побеждать на больших турнирах», - высказался Кейн.
В полуфинале чемпионата Европы сборная Англии встретится с Данией на «Уэмбли». Матч пройдёт 7 июля.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии, Гарри Кейн