​Кейн: «Мы хорошо знаем, как обидно проиграть в полуфинале»

Сборная Англии уверенно пробилась в полуфинал Евро-2020, разгромив Украину со счётом 4:0. Гарри Кейн, который был признан лучшим игроком этой игры, дал интервью вскоре после финального свистка.

«Многие наши футболисты играли в полуфинале чемпионата мира и знают, как обидно остаться в шаге от финала. Пока что Евро-2020 складывается для нас хорошо, но мы не останавливаемся. Мы хотим побеждать на больших турнирах», - высказался Кейн.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Англии встретится с Данией на «Уэмбли». Матч пройдёт 7 июля.