Сборная Англии установила рекорд Евро

Сборная Англии установила рекорд чемпионатов Европы. Ранее ни одной команде не удавалось провести пять своих первых матчей на турнире без единого пропущенного гола, отмечает Squawka.

Напомним, на групповой стадии чемпионата Европы англичане набрали семь очков, обыграв Хорватию и Чехию (по 1:0) при ничьей с Шотландией (0:0). В 1/8 финала «три льва» были сильнее Германии (2:0), а в 1/4 финала – Украины (4:0).

Теперь сборная Англии возвращается на «Уэмбли», где 7 июля в полуфинале чемпионата Европы сыграет против Дании. В другом полуфинале Евро-2020 днём ранее шпаги скрестят национальные команды Испании и Италии.