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Сборную Украины по возвращению с Евро-2020 встретили болельщики

04 Июля 2021, 22:26,

Украинская команда вернулась домой после вылета из чемпионата Европы.

Команду в аэропорту встречали сотни болельщиков, а также некоторые известные музыканты. Фанаты были вынуждены ждать игроков два часа, так как авиарейс задержали.

Рядом с местом встречи была установлена сцена. Музыканты вместе с болельщиками приветствовали игроков гимном Украины. Также болельщики усеяли сцену национальной символикой Украины и жёлто-синими флагами.

Как известно, украинская команда разгромно уступила англичанам в четвертьфинале Евро и вылетела из турнира.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Украины
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