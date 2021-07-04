Сборную Украины по возвращению с Евро-2020 встретили болельщики

Украинская команда вернулась домой после вылета из чемпионата Европы.

Команду в аэропорту встречали сотни болельщиков, а также некоторые известные музыканты. Фанаты были вынуждены ждать игроков два часа, так как авиарейс задержали.

Рядом с местом встречи была установлена сцена. Музыканты вместе с болельщиками приветствовали игроков гимном Украины. Также болельщики усеяли сцену национальной символикой Украины и жёлто-синими флагами.

Как известно, украинская команда разгромно уступила англичанам в четвертьфинале Евро и вылетела из турнира.