Саутгейт планирует использовать схему с четырьмя защитниками в матче против Украины

У главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта есть проблемы с выбором игроков перед четвертьфинальным матчем Евро-2020 с Украиной.

Англия может вернуться к четверке защитников после игры в три центральных оборонца против Германии. Использование этой схемы было преднамеренной тактикой, чтобы свести на нет опасность, представляемую Йозуа Киммихом и Робином Госенсом, крайними защитниками «бундестим».

В отличие от Германии, Украина представляет другую угрозу, и поэтому Саутгейт вполне может снова переключиться на четверку защитников. При использовании этой расстановки Англия пропустила только один мяч в последних восьми матчах.

Гарет Саутгейт должен решить, стоит ли рисковать игроками, пребывающими под угрозой дисквалификации. Гарри Магуайр рассчитывает играть с первых минут.