Дания уже в полуфинале, и она очень голодна

Сборная Дании стала третьим полуфиналистом Евро, переиграв Чехию. Хотя разрыв по голам получился минимальным, но победа скандинавов более чем заслуженная. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах четвертьфинала.

Сборная Дании уже стала главным открытием чемпионата Европы. Все знали, что у скандинавов хороший состав – Шмейхель, Кьяер, Эриксен, Хёйбьерг, Поульсен играют за большие клубы, которые борются за попадание в Лигу чемпионов. Добавим к ним Кристенсена и Делани – которые не основные, но всё же выступают за «Челси» и «Боруссию» из Дортмунда, Меле – которого взяли в «Аталанту» (а это уже знак качества), а также Дольберга – которого считали большим талантом. Это даже по именам был очень крепкий состав изначально. И всё же не звёздный. А уж после потери в первом же матче Эриксена – главной звезды – многие списали скандинавов, а зря.

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Ещё с первого матча против финнов было видно, что у датчан есть система игры. В том поединке подопечные Каспера Хьюлманда проиграли, но это было безумно несправедливо. Затем датчане выдали отличный поединок против бельгийцев, где тоже не заслуживали поражения. Потом команду прорвало, и мы это прекрасно помним.

В плей-офф мы отчетливо увидели, что уровень сборной Дании очень высокий. Скандинавы абсолютно в одну калитку уничтожали валлийцев, а теперь не менее уверенно разобрались с чехами. Счёт обманчив. Кроме гола Шика у чехов было мало интересного. Можно вспомнить, как в первом тайме после ошибки Шмейхеля Масопуст вывел Голеша на рандеву с голкипером. В общем-то, это всё, а мы говорим про команду, которая с 5-й минуты уступала в счёте.

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У сборной Дании очень хорошо выстроенная оборона, которая мало даёт соперникам свободы. При этом Хьюлманд построил довольно разнообразную атаку, где не всегда понятно, от кого ждать угрозы. По ходу турнира у датчан уже отличились семь разных футболистов. Такого разнообразия нет ни у одной другой команды. При этом у скандинавов хорошая скамейка. Поульсен страдает из-за травм, что мешает ему играть в полную силу, но Дольберг прекрасно его заменяет. Выбыл из строя Васс, который выглядел одним из ключевых игроков, но Стрюгер-Ларсен его прекрасно заменил. Это всё свидетельствует о том, что у датчан, прежде всего, есть система игры. Действия сборной вовсе не заточены под отдельных футболистов.

Сборная Дании сравнительно молодая команда. Конечно, есть ветераны: Шмейхелю 34 года, Вассу и Кьяеру – по 32, Брайтвайту – 30. В то же время Дамсгору – 21, Дольбергу – 23, Меле – 24, Хёйбьергу и Кристенсену – по 25, Поульсену – 27. На самом деле сборная Дании ещё способна прогрессировать даже в этом составе. Скандинавы могут успешно выступить и на чемпионате мира в Катаре через полтора года, и на следующем Евро в 2024-м.

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Хотя зачем говорить о будущем, ведь нынешний Евро ещё не закончен. Сборная Дании в полуфинале сыграет на «Уэмбли» против англичан и будет очевидным «андердогом». Тем не менее это вовсе не означает, что у скандинавов не будет шансов. В отличие от украинцев, они точно не выйдут на поле обороняться и отбиваться. Такой футбол не подходит под систему Хьюлманда. Датчане будут искать свои шансы, будут играть довольно аккуратно, но при этом смело. Англичане будут фаворитами, но их поражение не станет удивлением. Эта сборная Дании – очень хорошая команда с приличным подбором футболистов, которая вполне способна на многое.

После матчей Дании в плей-офф есть желание оправдать сборную России за крупное поражение. Может, не так мы были плохи, сколько хорош соперник? Дания, действительно, крута на Евро. Только это надо нам использовать не как оправдание, а поставить в качестве ориентира. Если уж сборная Дании без звёзд способна круто играть, может, и мы так сможем, если у нас появится думающий тренер?

Андрей ЦЕНТРОВ