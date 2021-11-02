Во вторник вечером «Зенит» проведёт матч четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ювентуса». Футболисты питерской команды встретились с Клаудио Маркизио. Об этом сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых», опубликовав видео.
Встреча дня @ClaMarchisio8 #ЮвентусЗенит pic.twitter.com/l0KK4ecXHn— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 2, 2021
Клаудио Маркизио провёл в «Ювентусе» практически всю карьеру, но на её закате поиграл за «Зенит». Из-за состояния здоровья итальянец провёл за питерцев всего 15 матчей, в которых отметился двумя голами.
Осенью 2019 года Клаудио Маркизио повесил бутсы на гвоздь.
Матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом» начнётся в 23:00 по Москве. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.