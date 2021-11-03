Бубнов: «Ювентус» выше классом «Зенита», причём значительно»

Экс-защитник сборной СССР и «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о поражении петербургского «Зенита» от туринского «Ювентуса» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Чемпион РПЛ потерпел гостевое поражение со счетом 2:4.

«Ювентус» выше классом, причем значительно. Хозяева просто подавили «Зенит», полностью переиграли в середине. «Юве» мог забить и больше», - передает слова эксперта Sportbox.

По итогам четырех проведенных туров «старая синьора» лидирует в группе с 12 баллами. «Зенит», имеющий в своем активе три очка, располагается на третьей позиции.

В рамках пятого тура петербургский коллектив на выезде встретится со шведским «Мальмё», а «старая синьора» пожалует в гости к лондонскому «Челси».