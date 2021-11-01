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Лига чемпионов

Лепёхин: «В футболе бывает всякое, может быть, «Зениту» повезёт» эксклюзив

01 Ноября 2021 • 20:57 Комментировать
Ювентус
...
Зенит
1.53 4.15 6.50
02.11 23:00

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Ювентусом» и «сине-бело-голубыми».

«Абсолютно неважно, кто как сыграл свои последние матчи. «Ювентус» играет в одном чемпионате, «Зенит» - в другом. Уровень чемпионатов разный. К тому же, матчи Лиги чемпионов особенные. По-любому, «Ювентус» - фаворит для меня. Думаю, у всех такое мнение. Тем не менее, я надеюсь на удачный исход. В футболе бывает всякое, наши клубы тоже преподносили сюрпризы и обыгрывали европейских топов. Может быть, «Зениту» повезет.

Будет ли играть Дзюба? Не думаю, что рекорд по забитым мячам решит, будет он играть или нет. В серьёзном клубе у серьёзного тренера какие-то рекорды не влияют на место в составе. Попадание в состав решает его работа на тренировках и конкуренция. Если нет никого сильнее, то будет играть Дзюба. Если Семак считает, что есть кто-то сильнее, то будет играть кто-то другой», - сказал Лепёхин.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Константин Лепёхин
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