Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Ювентусом» и «сине-бело-голубыми».

«Абсолютно неважно, кто как сыграл свои последние матчи. «Ювентус» играет в одном чемпионате, «Зенит» - в другом. Уровень чемпионатов разный. К тому же, матчи Лиги чемпионов особенные. По-любому, «Ювентус» - фаворит для меня. Думаю, у всех такое мнение. Тем не менее, я надеюсь на удачный исход. В футболе бывает всякое, наши клубы тоже преподносили сюрпризы и обыгрывали европейских топов. Может быть, «Зениту» повезет.

Будет ли играть Дзюба? Не думаю, что рекорд по забитым мячам решит, будет он играть или нет. В серьёзном клубе у серьёзного тренера какие-то рекорды не влияют на место в составе. Попадание в состав решает его работа на тренировках и конкуренция. Если нет никого сильнее, то будет играть Дзюба. Если Семак считает, что есть кто-то сильнее, то будет играть кто-то другой», - сказал Лепёхин.