Сутормин - о поражении в Турине: «Настраивались на другой результат»

Петербургский «Зенит» потерпел очередную неудачу в групповом раунде Лиги чемпионов. В четвертом туре подопечные Сергея Семака в гостях проиграли туринскому «Ювентусу» со счетом 2:4. Своими впечатлениями от матча поделился хавбек «сине-бело-голубых» Алексей Сутормин.

«Настраивались на другой результат, но надо принять то, что есть. Мы опять совершаем ошибки, за которые нас наказывают», - передает слова полузащитника клубная пресс-служба.

За два тура до окончания групповой стадии чемпион России имеет в своем активе три балла и идет на третьей строчке в квартете. «Старая синьора» со 100-процентным показателем возглавляет группу Н.

В пятом туре команда Семака на выезде встретится со шведским «Мальмё».