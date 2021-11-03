«Ювентус» сделал разгромным счёт в матче против «Зенита»

«Ювентус» сделал большой шаг к победе над «Зенитом» в матче четвёртого тура Лиги чемпионов. На 75-й минуте поединка «старая синьора» провела кинжальную контратаку, Федерико Бернардески после флангового прорыва выдал точный пас на партнера, и Федерико Кьеза, раскачав оппонента, забил третий гол своей команды в ворота гостевой команды. На 82-й минуте «Зенит» уступает со счетом 1:4. Метко пробил Альваро Мората.

Если «Ювентус» победить в этом поединке, то наберет 12 очков и гарантирует себе плей-офф Лиги чемпионов. У «Зенита» 3 очка и не очень высокие шансы на второе место. Для этого нужно побеждать «Челси» и «Мальмё» и надеяться на победу «Ювентуса» над англичанами.