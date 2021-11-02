​Семак: «Коронавируса в «Зените» нет»

Наставник «Зенита» Сергей Семак заявил, что в команде нет случаев заражения коронавирусом, несмотря на слухи.

«Коронавируса в команде нет. Что касается состояния Малкома и Кругового, у которых были травмы, то нам нужно разобраться, насколько они готовы сыграть с «Ювентусом», - высказался Семак для YouTube-канала «Спорт-Экспресс».

Матч «Ювентус» - «Зенит» стартует 2 ноября в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент в группе Лиги чемпионов «Зенит» занимает третье место с тремя очками в кармане.