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Лига чемпионов

Борис Игнатьев: «Играть в открытый футбол с «Ювентусом» - смерти подобно для «Зенита» эксклюзив

02 Ноября 2021 • 12:14 Комментировать
Ювентус
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Зенит
1.53 4.15 6.50
Через 9 ч. 16 мин.

Футбольный эксперт Борис Игнатьев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.ру» поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» - «Зенит».

- Сможет ли «Зенит» взять очки в матче с «Ювентусом»?

- На многое рассчитывать не приходится, но надеяться на ничью можно.

- В чемпионате Италии дела у «Ювентуса» сейчас не очень хороши. Команда на девятом месте и не выигрывала на протяжении трех матчей. Что думаете об этом?

 - «Ювентус» не показывает того, к чему нас приучил. Мы видели в его исполнении искрометную игру с хорошими скоростями, комбинациями, но в этом сезоне у турницев что-то не заладилось, и итальянцам со скрипом даются очки. Сейчас они идут у себя в чемпионате не очень хорошо. А «Зенит» надежно и уверенно играет в последних матчах. При этом у команды хороший эмоциональный заряд и физическое состояние. Питерцы стали действовать гораздо быстрее. Им все дается гораздо легче. Но для «Ювентуса» это будет домашний матч, и наши ребята, наверное, мысленно представляют, что итальянский футбол - элитный, поэтому я не особо рассчитываю на победу. Но подравнять ситуацию наши способны.   

- В Серии А у «Ювентуса» дела идут не здорово, а в Лиге чемпионов - 9 очков в 3 матчах. Возможен ли сценарий, при котором туринцы будут больше думать о субботнем матче с «Фиорентиной»? Может игра против «Зенита» для «Ювентуса» не так и важна?

- Такого не бывает в таком скоротечном турнире, как групповой этап Лиги чемпионов. Задачи решают по мере поступления. Надо давать результат сегодня. Другими задачами команда не обременена. А вдруг «Челси» близко подступится к «Ювентусу», если он будет думать о «Фиорентине»? Тренер «Юве» посадил итальянцев на карантин. Это и наказание за то, что они предыдущую встречу в Серии А сыграли неважно, и для подготовки к «Зениту».

- Матч точно пропустят Оздоев, Дуглас Сантос и Кузяев, под вопросом Малком. Насколько «Зенит» ослабят эти потери?

- Кузяев – это сто процентов потеря. Малком поехал, но неизвестно, выйдет он на поле или нет. Без Оздоева команда уже играет и ничего сверхъестественного здесь нет. А что касается Сантоса, Барриоса, без них будет сложно. Барриос – один из лучших игроков этого состава «Зенита».

- Вам не кажется, что главный соперник «Зенита» в этой Лиге чемпионов - это «Мальмё»? Или вы думаете, что у питерцев есть шансы на плей-офф Лиги чемпионов?

- Если мы не возьмем сегодня хотя бы очко, будет тяжело. Но я думаю, «Зенит» не особо рассчитывает на второе место. Разговор идет о третьей строчке. Если сегодня не будет положительного результата, то «Мальмё» может взять где-то очки и тогда у «Зенита» возникнут проблемы в борьбе за третье место. 

- Что лучше для «Зенита»: выйти в плей-офф Лиги Чемпионов и там, скорее всего, провести один раунд против топ-клуба или попытаться пройти как можно дальше в Лиге Европы?

- Лучше играть на высоком уровне, чтобы дать возможность вдохнуть свежего воздуха нашим болельщикам, поднять у них уверенность, что наш футбол что-то из себя представляет. И самой команде на таком уровне играть лучше.

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- В Питере игра с итальянцами получилась довольно закрытая. Сегодняшний матч будет таким же?

- Закрытый футбол – это улица с двусторонним движением. При потере мяча ты должен сделать так, чтобы не пропустить. А завладев мячом – проводить контратаки. Играть в открытый футбол с «Ювентусом» - смерти подобно. Поэтому надо много внимания уделить обороне и при этом продуктивно контратаковать.

- Каким будет результат матча?

- Для меня – ничейный результат.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Борис Игнатьев
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02.11  23:00 Ювентус ... Зенит 1.44 4.7 7.6
02.11  23:00 Бавария ... Бенфика 1.22 7.4 12
02.11  23:00 Севилья ... Лилль 1.83 3.55 4.7
02.11  23:00 Динамо Киев ... Барселона 6 4.6 1.53
02.11  23:00 Аталанта ... Манчестер Юнайтед 2.55 3.75 2.65
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