Милонов: «Зенит» мог победить «Ювентус»

Петербургский «Зенит» потерпел поражение от туринского «Ювентуса» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака уступили на выезде итальянскому гранду со счетом 2:4. Своим мнением по этому результату поделился депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Зенит» мог выиграть. Когда наши команды встречаются с передовыми клубами, они сразу настраиваются на поражение. Проблема психологического характера. Нужно настраиваться на победу», - передает слова депутата «Спорт-экспресс».

По итогам четырех туров «сине-бело-голубые» набрали три балла и занимают третье место в таблице квартета Н. Что касается туринского клуба, то «бьянконери» набрали 12 очков и гарантировали себе путевку в плей-офф турнира.

В следующем туре подопечные Семака сыграют против «Мальмё», а команде Массимилиано Аллегри будет противостоять «Челси».