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Лига чемпионов

Милонов: «Зенит» мог победить «Ювентус»

03 Ноября 2021 • 10:43 Комментировать (3)
Ювентус
4:2
Зенит
окончен

Петербургский «Зенит» потерпел поражение от туринского «Ювентуса» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака уступили на выезде итальянскому гранду со счетом 2:4. Своим мнением по этому результату поделился депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Зенит» мог выиграть. Когда наши команды встречаются с передовыми клубами, они сразу настраиваются на поражение. Проблема психологического характера. Нужно настраиваться на победу», - передает слова депутата «Спорт-экспресс».

По итогам четырех туров «сине-бело-голубые» набрали три балла и занимают третье место в таблице квартета Н. Что касается туринского клуба, то «бьянконери» набрали 12 очков и гарантировали себе путевку в плей-офф турнира.

В следующем туре подопечные Семака сыграют против «Мальмё», а команде Массимилиано Аллегри будет противостоять «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Сергей Семак
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Комментарии (3)
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Sierge
03 Ноября 2021 в 10:57
За счет чего мог выиграть? Единственный вариант забить стандарт и засушить игру
Zenituwka
03 Ноября 2021 в 11:35
Если бы не боялись, уверен что могли бы. Но мы очередной раз вчера увидели трусливую схему в 3 центральных. И игроков Зенита которые на панике боялись играть, за то , от нахождения в стрессовой ситуации орали друг на друга и пожарили.
ARTUR
03 Ноября 2021 в 10:47
Умора )) еще один ,,эксперт ,,..
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