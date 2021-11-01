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Лига чемпионов

Белоус: «Зенит» играет на уровне «Ювентуса» и «Челси»

01 Ноября 2021 • 11:30 Комментировать
Ювентус
...
Зенит
1.53 4.15 6.50
02.11 23:00

Футбольный эксперт Юрий Белоус высказался о предстоящей встрече петербургского «Зенита» с туринским «Юветусом» в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

В беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» специалист заявил, что у «сине-бело-голубых» нормальные шансы в предстоящем противостоянии. По мнению Белоуса, подопечные Сергея Семака в настоящий момент играют на уровне «старой синьоры» и лондонского «Челси». Кроме того, эксперт считает, что чемпион России все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира.

Матч состоится в Турине во вторник, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Белоус
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