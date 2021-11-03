Дибала со второй попытки забил пенальти, «Ювентус» снова обыгрывает «Зенит»

В матче четвёртого тура Лиги чемпионов «Ювентус» - «Зенит» снова изменился счёт. В начале второго тайма «старая синьора» получила право пробить пенальти после падения Пауло Дибалы у чужих ворот. Аргентинец подошел к мячу и умудрился пробить мимо ворот. Но радость футболистов «Зенита» была недолгой, так как в момент удара игрок гостей находился внутри штрафной площади. Дибале позволили повторить попытку, и на сей раз мяч затрепыхался в сетке.

На эту минуту у «Зенита» три очка, у «Челси» - 9, у «Ювентуса» - 12. «Мальмё» без зачетных баллов.

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