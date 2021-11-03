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Лига чемпионов

​Итальянский журналист: «Зенит» - команда уровня зоны вылета Серии А»

03 Ноября 2021 • 16:58 Комментировать (1)
Ювентус
4:2
Зенит
окончен

Во вторник вечером «Ювентус» обыграл «Зенит» в четвёртом туре групповой стадии Лиги чемпионов – 4:2. Журналист Corriere della Sera Марио Сконцерти наблюдал за игрой со стадионе и поделился своим впечатлением от увиденного. Выводы журналиста опубликовал на своих страницах портал JuventusNews24.

Среди прочего, Сконцерти поделился мнением об уровне «Зенита».

«У «Зенита» есть европейские амбиции, но по качеству это команда уровня зоны вылета Серии А», - поделился своим мнением Сконцерти.

Напомним, что «Ювентус» благодаря вторничной победе обеспечил себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
03 Ноября 2021 в 17:07
Дожили! Кто только ни "пинает" наш футбол!(( И в ближайшем будущем "просвета" не видно...
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