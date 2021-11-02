Бышовец: «Есть основания рассчитывать на победу «Зенита» в Турине»

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец поделился своим мнением касательно предстоящего выезда петербургского «Зенита» в Турин. Подопечные Сергея Семака в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся с «Ювентусом».

«У «Зенита» есть шансы и возможности. Сегодняшнее соотношение уровня подготовки и качества команд дает основания рассчитывать на победу «Зенита», - передает слова эксперта ТАСС.

«Старая синьора» примет гостей из Санкт-Петербурга на своем поле во вторник, 2 ноября. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.

После трех туров «Ювентус» с девятью баллами лидирует в квартете Н, а «Зенит» (3) располагается на третьей строчке.