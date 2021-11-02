Дзюба снова не попал в основу: составы на матч «Ювентус» и «Зенит»

В 23:00 мск стартует матч четвёртого тура Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и «Зенит». Уже известны составы команд на этот ответственный поединок.

«Зенит» Сергея Семака выйдет на поле в следующем составе: Станислав Крицюк, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Вендел, Вилмар Барриос, Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой, Клаудиньо и Сердар Азмун.

Стартовые 11 футболистов «Ювентуса»: Войцех Щесны, Данило, Леонардо Бонуччи, Маттайс де Лихт, Алекс Сандро, Федерико Кьеза, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Федерико Бернардески, Пауло Дибала и Альваро Мората.

Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.