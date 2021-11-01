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Лига чемпионов

Боков: «Зенит» сейчас на ходу и сможет набрать очки в матче с «Ювентусом» эксклюзив

01 Ноября 2021 • 13:57 Комментировать (1)
Ювентус
...
Зенит
1.53 4.15 6.50
02.11 23:00

Бывший футболист «Зенита» Максим Боков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на завтрашний матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

- Сможет ли «Зенит» взять очки в завтрашней встрече с «Ювентусом»?

- Думаю, сможет. Даже в худших ситуациях надо искать какой-то позитив, а «Зенит» сейчас находится на хорошем ходу. Последняя игра в Лиге чемпионов и чемпионате показывает, что питерцы в порядке и могут дать бой даже таким командам, как «Ювентус». 

- В Питере игра с итальянцами получилась довольно закрытая. Завтрашний матч будет таким же?

- Возможно, потому что цена ошибки очень велика. Завтра будет тяжеловато и одним, и другим. Но мне кажется, что «Зенит» хотя бы очко возьмет.

- В чемпионате Италии дела у «Ювентуса» сейчас не очень хороши. Команда на девятом месте. Что думаете об этом?

- Самое время его обыгрывать.

- Какие выводы можно сделать из первой встречи, чтобы сыграть более удачно?

- Думаю, «Зениту» стоило играть в более смелый футбол. Почему нет? В связи с тем, что питерцы набрали хороший ход, они побегут вперед. Две последние победы в чемпионате России придадут им уверенности. Но тут надо быть осторожными, потому что Лига чемпионов – это совершенно другой турнир и уровень. Там соперники намного мощнее, чем в чемпионате России.

- Есть мнение, что нынешний «Зенит» играет на уровне «Ювентуса» и «Челси». Согласны?

- Да. Можно так сказать.

- Матч точно пропустят Сантос и Кузяев, под вопросом Малком. Насколько «Зенит» ослабят эти потери?

- Не думаю, что ослабят. Сейчас у питерцев настолько мощный подбор футболистов, что любая потеря заменима. Даже если это ключевые игроки.

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- Каким будет результат матча?

- Счет будет 1:1.

- Как оцениваете шансы «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов?

- Бывают чудеса. Это ведь мини-турнир. В этой локальности «Зенит» показывает, что он конкурентоспособен. Не считаю, что только чудо поможет питерцам выйти из группы. Это будет нормальным результатом. Я не удивлюсь.

Елена Григорьевская

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Комментарии (1)
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ингерман
01 Ноября 2021 в 14:26
ай.. насмешил дядя.. )))
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