«Зенит» отыгрался благодя эффектному автоголу Бонуччи

Питерский «Зенит» достаточно быстро отыгрался в выездном матче четвёртого тура Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса». Уже на 11-й минуте итальянские футболисты подвели черту под стартовым штурмом и открыли счет. Это Пауло Дибала отправил мяч в сетку после отскока от Маттайса де Лихта. Спустя четверть часа прострел Вячеслава Караваева к воротам Войцеха Щесны нашел голову Леонардо Бонуччи, и мяч полетел мимо голкипера.

Счет стал 1:1. В онлайн-таблице группы Н Лиги чемпионов «Зенит» набирает 4 очка и остается на третьем месте, у «Челси» 9 очков, у «Ювентуса» - 10.

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