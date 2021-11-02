Бывший игрок «Ювентуса» Мохаммед Сиссоко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на матч с «Зенитом».

«Ювентус» сейчас в плохом состоянии. Команда занимает только 9-е место в Серии А. Такое представить было очень трудно перед стартом сезона, но я уверен, что это временно. В конце концов, в истории команды были трудные времена, но затем все налаживалось. Без сомнения, так будет и сейчас.

Вы помните матч с «Зенитом» в 2008 году?

Да, я помню эти игры. В обоих матчах я играл, а мы в той группе заняли первое место. Сейчас, я знаю «Зенит» по очень классным бразильским игрокам. За ними следят в Европе, они действительно на хорошем счету у руководителей европейских клубов.

Какие ожидания от игры?

О, это будет очень сложная игра. Обе команды будут играть на победу, ведь, если выиграет «Зенит», то приблизится к плей-офф, а «Ювентус» и вовсе может обеспечить себе место в плей-офф, если выиграет. В общем-то, я думаю, что, несмотря на все неурядицы, «Ювентус» выиграет и досрочно выйдет из группы.

Сергей Румянцев