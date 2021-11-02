Аршавин: «У «Зенита» хороший шанс победить «Ювентус», как это ни странно»

У экс-капитана «Зенита» Андрея Аршавина хорошие предчувствия от матча Лиги чемпионов, в котором «сине-бело-голубые» на выезде сыграют против «Ювентуса».

- Думаю, что сегодня у «Зенита» хороший шанс победить «Ювентус». Как это ни странно, - приводит слова Аршавина Sport24.

Также экс-игрок «Зенита» уверен, что травмы Дугласа Сантоса и Далера Кузяева, а также неоптимальное состояние Малкома не должны казаться на игре команды, так как в матчах чемпионата России подопечные Сергея Семака здорово играли и без этих футболистов.

«Ювентус» и «Зенит» начнут свой матч в 23:00. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.