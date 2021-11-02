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Лига чемпионов

Аршавин: «У «Зенита» хороший шанс победить «Ювентус», как это ни странно»

02 Ноября 2021 • 20:45 Комментировать (1)
Ювентус
...
Зенит
1.58 4.20 6.50
Через 1 ч. 32 мин.

У экс-капитана «Зенита» Андрея Аршавина хорошие предчувствия от матча Лиги чемпионов, в котором «сине-бело-голубые» на выезде сыграют против «Ювентуса».

- Думаю, что сегодня у «Зенита» хороший шанс победить «Ювентус». Как это ни странно, - приводит слова Аршавина Sport24.

Также экс-игрок «Зенита» уверен, что травмы Дугласа Сантоса и Далера Кузяева, а также неоптимальное состояние Малкома не должны казаться на игре команды, так как в матчах чемпионата России подопечные Сергея Семака здорово играли и без этих футболистов.

«Ювентус» и «Зенит» начнут свой матч в 23:00. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин
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Комментарии (1)
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Elektronic71
02 Ноября 2021 в 21:18
Его бы речи, да богу навстречу!
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Идет 40 минута Вольфсбург 1:1 Ред Булл Зальцбург
02.11  23:00 Вильярреал ... Янг Бойз 1.63 4.4 5
02.11  23:00 Ювентус ... Зенит 1.44 4.7 7.6
02.11  23:00 Бавария ... Бенфика 1.22 7.4 12
02.11  23:00 Севилья ... Лилль 1.83 3.55 4.7
02.11  23:00 Динамо Киев ... Барселона 6 4.6 1.53
02.11  23:00 Аталанта ... Манчестер Юнайтед 2.55 3.75 2.65
03.11  20:45 Милан ... Порту 1.89 3.55 4.4
03.11  20:45 Реал Мадрид ... Шахтёр Донецк 1.26 6.4 11
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